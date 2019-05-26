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вторник, 28 мая 2019 08:21

В космос отправили двух обезьян

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В космос отправили двух обезьян
Представитель NASA Дональд Штулкен представляет обезьян-космонавтов после полета на пресс-конференции. Фото: thepulsepensacola

Двух самок шимпанзе Авель и Бейкер отправили в космос с мыса Канаверал в американском штате Флорида 28 мая 1959-го.

В США обезьян запускали в космос с 1948 года. Неудачные полеты засекречивались. 1959 года ученые купили 25 обезьянок в зоомагазине в Майами и привезли в военно-морскую медицинскую школу. Их тренировали и проверяли на выносливость. Обезьянам с именем Авель и Бейкер вживили электродатчиков, одели в шлемы с резиновой и замшевой кожей, космические куртки для запуска, поместили в плотную капсулу. В капсулу бесперебойно подавали кислород. Туда также положили образцы крови человека, лук, семена горчицы и кукурузы, дрожжи и человеческие сперматозоиды. Так хотели узнать о влиянии космической радиации.

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В 2.39 ракета "Юпитер" подняла Бейкер и Авель на высоту 480 км. Они летели со скоростью 16 тыс. км./ч. Полет продолжался 15 минут.

Капсула упала в южной Атлантике у Пуэрто-Рико. Ученые наблюдали в течение всего полета изменения работы сердца, мышечных реакциях, скоростью пульса, температурой тела и скоростью дыхания. Животных-космонавтов вернули в Вашингтон из Пуэрто-Рико на военном транспортном самолете.

Авель вскоре после приземления погибла - когда врачи снимали с нее вживленные датчики, она не вынесла анестезии.

Бейкер дожила до 1984 года и умерла в возрасте 27 лет. Она похоронена на территории Космического ракетного Центра США в Алабаме. Чучело Авель показывают Национальном музее воздухоплавания и космоса Смитсоновского института.

Космический корабль "Восток-1", пилотируемый советским летчиком Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 утра 12 апреля 1961 с космодрома "Байконур" в Казахстане.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
мая

В космос отправили двух обезьян

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