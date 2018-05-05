В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Королевский театр на Друри-Лейн. 2006 год. Фото: Википедия

7 мая 1663 года в центре Лондона на "Друри-Лейн" открыли Королевский театр. Через 6 лет он сгорел, но его снова восстановили. Сейчас это - старейший театр Англии.

Первое здание театра построили в 1663 году по приказу Томаса Киллигру, придворного короля Англии Карла II. Его название связано с тем, что театр окружали четыре улицы: Друри-Лейн (с востока), Бриджес-стрит (с запада), Грейт-Рассел-стрит (с севера) и Литл-Рассел-стрит (с юга). Этот трехэтажный дом имел длину 33 м и ширину 17 м, трехуровневый зал мог вместить 700 зрителей. Спектакли начинались в 15:00, чтобы можно было использовать естественное освещение через стеклянный купол зала. В основе репертуара были пьесы Шекспира, а не их обработки, как раньше. "Друри-Лейн" в то время стал одним из самых известных и передовых театров Европы.

Зрители в партере сидели на грубых скамьях, обитых сукном, без опоры. Ряды были установлены полукругом и каждый следующий ряд был выше, чем предыдущий. Однако 25 января 1672 театр сгорел.

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Чтобы не потерять постоянных зрителей, быстро начали строительство нового здания театра. Через 2 года, 24 марта 1674-го, архитектор Кристофер Рен завершил строительство. Новый зал мог вместить 2000 зрителей, он был технологически лучше оснащен по сравнению с предыдущим. В здании были и другие помещения, необходимые для функционирования театра - офисы, спортивные залы, складские помещения и раздевалки для 70 членов труппы, а также около 50 технических сотрудников. Новое здание простояла почти 120 лет. В 1791 году его снесли, чтобы построить больший театр.

Архитектор Генри Голанд создал проект нового здания театра. В 1794 году его построили. Теперь зал нового театра мог вместить 3600 зрителей. Сцена имела ширину 27 м и глубину 30 м. Это было, если не считать церкви, самое высокое здание в Лондоне и крупнейший театр в Европе. Впоследствии "Друри-Лейн" пришел в упадок и потерял свое прежнее общеевропейское значение. На рубеже XX в. он получил новую жизнь, как своего рода мюзик-холл, в котором ставились легкомысленные комедии. В 1958-м здание театра признали национальным памятником 1-го класса.

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