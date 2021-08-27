В конфискованных плитах известняка нашли скелет древнего существа

Полицейские конфисковали скелет птерозавра. Фото: CNN

В Бразилии полицейские нашли скелет птерозавра.

Кости обнаружили в шести квадратах известняковых плит, которые конфисковали во время полицейского рейда в 2013 года в порту Сантос в Сан-Паулу, сообщает CNN.

"Окаменелости в Бразилии охраняются законом, поскольку они являются частью геологического наследия страны. Поэтому для сбора останков требуется разрешение. А торговля и частные коллекции окаменелостей в Бразилии незаконны", - сообщил палеонтолог из Университета Сан-Паулу Виктор Беккари.

В этом году плиты перевезли в Университет Сан-Паулу. Их составили вместе для детального изучения. Провели компьютерную томографию костей.

Ученые впервые получили почти полный скелет этого существа. Ранее у них был только череп. Теперь могут реконструировать вид животного и понять, как оно вело себя.

"Образец хорошо сохранился. Есть более чем 90 процентов скелета и отпечатками мягких тканей гребня головы и ороговевшего клюва", - говорит Беккари.

Птерозавр жил примерно 115 млн лет назад. Имел длинную шею и больше времени проводил на земле в поисках пищи. На большие расстояния не летал. Размах крыльев составлял более 2,5 м, а рост - 1 м. 40% роста приходилось на гребень головы.

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"Учитывая столь высокий гребень и длинную шею, это существо вряд ли могло летать на большие расстояния", - отметил палеонтолог.

Австралийские ученые подтвердили открытие нового вида динозавров, чьи останки являются крупнейшими среди найденных на континенте. Длина рептилий достигала 30 м. Вид назвали австралотитан и зачислили в список 15 крупнейших динозавров мира. Впервые кости австралотитана нашли 2007 года на ферме.