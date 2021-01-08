В кинотеатре сгорели дети

Пожар в кинотеатре вызвала выброшенная сигарета. Фото: banq.qc.ca

В кинотеатре канадского Монреаля 9 января 1927-го погибло 78 человек, большинство из них - дети. Кинотеатр находился на улице Св. Екатерины.

Пожар вызвала выброшенная сигарета. Занялась камера киномеханика во время показа комедии Get 'Em Young. Примерно 250 детей присутствовали. Большинство - без взрослых.

Служащие сначала заблокировали выход и призвали детей вернуться на свои места. Когда стало понятно, что пожар слишком большой - начали спасать. Киномеханик 30 детей передал в окно кинотеатра пожарным.

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Пожарная станция была через дорогу, поэтому пожарные быстро прибыли. Однако 12 детей погибли сразу от огня, 64 умерли от удушья, еще двое умерли от ожогов. Среди погибших - сын одного пожарного и трое детей полицейского, которого вызвали на помощь.

11 января состоялась панихида в церкви Рождества Христова у театра. Более 50 тыс горожан наблюдали за похоронной процессией. Во время проповеди архиепископ Монреаля призвал запретить детям посещать кинотеатры.

В торговом центре китайского города Лоян во время празднования Рождества 25 декабря 2000 сгорело 309 человек. Возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности. Стало одним из самых смертоносных среди подобных инцидентов в клубах и на дискотеках.