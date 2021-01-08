В кинотеатре сгорели дети

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1764
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 810
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3168
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2394
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4680
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
10
12
5
6
11
Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото
Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото
Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото
Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото
Показали ретро-фото украинского замка
Показали ретро-фото украинского замка
Как советская власть боролась с Рождеством. Опубликовали оперативные фото КГБ
Как советская власть боролась с Рождеством. Опубликовали оперативные фото КГБ
Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях
Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях
Видео
Все видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 234
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7299
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 279
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5337
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 648
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 08:20

В кинотеатре сгорели дети

  Комментировать
В кинотеатре сгорели дети
Пожар в кинотеатре вызвала выброшенная сигарета. Фото: banq.qc.ca

В кинотеатре канадского Монреаля 9 января 1927-го погибло 78 человек, большинство из них - дети. Кинотеатр находился на улице Св. Екатерины.

Пожар вызвала выброшенная сигарета. Занялась камера киномеханика во время показа комедии Get 'Em Young. Примерно 250 детей присутствовали. Большинство - без взрослых.

Служащие сначала заблокировали выход и призвали детей вернуться на свои места. Когда стало понятно, что пожар слишком большой - начали спасать. Киномеханик 30 детей передал в окно кинотеатра пожарным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время празднования Рождества в торговом цетре погибло более 300 человек

Пожарная станция была через дорогу, поэтому пожарные быстро прибыли. Однако 12 детей погибли сразу от огня, 64 умерли от удушья, еще двое умерли от ожогов. Среди погибших - сын одного пожарного и трое детей полицейского, которого вызвали на помощь.

11 января состоялась панихида в церкви Рождества Христова у театра. Более 50 тыс горожан наблюдали за похоронной процессией. Во время проповеди архиепископ Монреаля призвал запретить детям посещать кинотеатры.

В торговом центре китайского города Лоян во время празднования Рождества 25 декабря 2000 сгорело 309 человек. Возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности. Стало одним из самых смертоносных среди подобных инцидентов в клубах и на дискотеках.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В кинотеатре сгорели дети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

В кинотеатре сгорели дети

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 18984
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 9315
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7821
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице Просмотров: 7596
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 7074
История
Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото
Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 1593
Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото
Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото
12
 Просмотров: 2817
Президент-миротворец получил международную премию
Президент-миротворец получил международную премию
 Просмотров: 360
Показали ретро-фото украинского замка
Показали ретро-фото украинского замка
5
 Просмотров: 1044
Журналист отправился в кругосветное путешествие на велосипеде
Журналист отправился в кругосветное путешествие на велосипеде
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
7
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
1
Корбан впервые прокомментировал смерть сына
1
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
1
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Голосов: 662
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть