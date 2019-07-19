В кинотеатре погибли 10 зрителей

Массовое убийство зрителей состоялось 20 июля 2012 года в городе Орора в США. Тогда в местном кинотеатре Aurora Movie Theater проходила премьера фильма режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь возвращается".

После 40 минут просмотра в зал зашел мужчина одетый в форму сотрудника американского спецназа SWAT в полном снаряжении. Зрители не обратили на него внимание, решили, что это приложение к премьере. Полиция фигурировала в сюжете фильма. Вдруг мужчина достал дымовую шашку и бросил ее в зрителей. Тогда начал хаотично стрелять по зрительским рядам.

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Полиция прибыла на место преступления в минуту и ​​задержала нападавшего. Им оказался 24-летний местный житель Джейк Холмс, который имел психические проблемы. В тот день погибли 10 человек, 59 были ранены.

Это событие вызвало кампанию об усилении контроля над огнестрельным оружием в США.

Автор: wikimedia.org Злоумышленник Джеймс Холмс расстрелял кинотеатр

14 июля на Киевщине в селе Горенка ранее судимый 23-летний парень избил чоловыка табуреткой и деревянной палкой. Преступление было совершено на почве длительных неприязненных отношений, сообщает Киевская областная прокуратура.Злодей замаскировался, надев костюм "Спайдермена" и попал на территорию дома потерпевшего, где начал его бить. От причиненных телесных повреждений мужчина скончался до прибытия "скорой".