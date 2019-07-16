"Спайдермен" убил человека

14 июля на Киевщине в селе Горенка ранее судимый 23-летний парень избил чоловыка табуреткой и деревянной палкой.
Преступление было совершено на почве длительных неприязненных отношений, сообщает Киевская областная прокуратура.
Злодей замаскировался, надев костюм "Спайдермена" и попал на территорию дома потерпевшего, где начал его бить. От причиненных телесных повреждений мужчина скончался до прибытия "скорой", пишет УНН.
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Преступник задержан и оповещён о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
11 июля на Николаевщине задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства "Шевченко" 71-летнего Владимира Новицкого и его 64-летней жены.
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