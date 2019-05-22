В Киеве создали деревянный самолет

Первый украинский самолет "Кудашев-1" исполнил полет 23 мая 1910 года Фото: Википедия

В Киеве удачно полетел первый украинский самолет "Кудашев-1" 23 мая 1910 года. Построил его профессор Киевского политехнического института Александр Кудашев на территории Украины.

Биплан деревянной конструкции длиной 10 м имел размах крыльев 9 м. Весил 420 кг. Он пролетел несколько десятков метров и совершил посадку. Полет состоялся всего через 2 месяца после первого полета российского летчика Михаила Ефимова на французском самолете "Фарман-IV".

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Однако достижения Кудашева не было официально признано. Мотивировалось это тем, что полет выполнен без предварительного уведомления и на летном поле не находилась надлежащее количество наблюдателей из Санкт-Петербурга.

Только в ХХІ веке приоритет Кудашева был признан историками авиации.

Состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета "Русский витязь'' 13 мая 1913-го. Его спроектировал киевлянин Игорь Сикорский. Стал прототипом бомбардировщиков и транспортных самолетов. Чотирьохмоторний самолет назывался" Гранд ", но переименован в" Большой Русско-Балтийский ", а в конце июня - в "Русский Витязь". Конструктор Сикорский создал его как опытный самолет для стратегической разведки зимой 1912-1913 годов. Прямым его продолжателем является самолет "Илья Муромец", первый экземпляр которого был построен в октябре 1913 года.