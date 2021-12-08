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среда, 08 декабря 2021 15:14

В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры
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8 декабря 2013 года на Бессарабской площади в Киеве снесли памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину
Фото: Reuters
Во время Евромайдана впервые памятник попытался свергнуть 1 декабря. Но беркутовцы оцепили памятник и оттеснили от него протестующих
Через неделю памятник свалили. В этот раз милиция не вмешивалась
Ответственность за снос взяла на себя партия «Свобода». В Штабе национального сопротивления сказали, что снос не был инициативой Евромайдана

8 декабря 2013 года на Бессарабской площади в Киеве снесли памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину.

Скульптура была открыта 5 декабря 1946 года на месте массовых казней нацистских преступников. Памятник был сделан из красного полированного гранита. Был высотой 3,45м.

После 1991 года памятник был местом митингов коммунистов. Во времена Независимости его пытались снести. В ночь на 30 июня 2009 года памятнику отбили нос и руку.

Во время Евромайдана впервые памятник попытались сбросить 1 декабря. Но беркутовцы оцепили памятник и оттеснили от него протестующих.

Через неделю памятник свалили. В этот раз милиция не вмешивалась. Протестующие набросили на монумент тросы и сбросили. Ответственность за снос взяла на себя партия "Свобода". В Штабе национального сопротивления сказали, что снос не был инициативой Евромайдана.

Несколько дней люди разбивали обломки Ленина кувалдами и разбирали куски на сувениры.

Постамент памятника остался. На нем устраивают арт-инсталляции.

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После сноса в Киеве Ленинов начали сносить в других городах. Это явление получило название "Ленинопада". 17 августа 2017 года тогдашний председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что демонтировали 1320 памятников Ленину. Ликвидация коммунистических монументов в Украине продолжается.

На телеканале ICTV стартовал проект "#Де_декомунізація?". Его ведущим стал блогер, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский. По мнению создателей проекта, хотя закон о декоммунизации приняли еще в 2015 году, из-за отсутствия промо-кампании в СМИ население до сих пор воспринимает смену названий городов и улиц как бытовые неудобства и не понимает, зачем очищать украинское культурное пространство от советских названий и "героев" .

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Дата
08
декабря

В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры

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