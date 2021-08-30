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вторник, 31 августа 2021 08:21

В Киеве начали обучение в новом институте

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В Киеве начали обучение в новом институте
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" по рейтингам традиционно входит в тройку лучших в Украине. Фото: kpi.ua

В столице 31 августа 1898-го началось обучение в Киевском политехническом институте. Тогда он носил имя императора Александра II.

За два года до того в Киеве состоялось совещание, в котором приняли участие профессора Киевского университета, представители городских властей, администрации Южной железной дороги, инженеры, промышленники. Решили основать высшее техническое учебное заведение - политехнический институт, с механическим, инженерным, химическим и агрономическим отделениями.

Для строительства института городская власть предложила несколько участков в разных районах города. После тщательного ознакомления комиссия выбрала участок раскинувшийся вдоль Брест-Литовского шоссе. Из восьми проектов, комиссия отобрала работу академика архитектуры Китнера.

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Первым директором института был механик Виктор Кирпичев. Научно-методическую помощь института оказывали Дмитрий Менделеев. На тот момент КПИ состоял из 4четырех отделений - инженерного, механического, химического и сельскохозяйственного - 35 кафедр.

В год основания в вузе обучалось 360 студентов, в 1901 году их количество увеличилось до 1147. Киевский политех стал вторым по величине высшим учебным заведением Российской империи после Петербургского университета.

Когда началась Вторая мировая война, КПИ эвакуировали в Ташкент в Узбекистан. После освобождения Киева от немецко-фашистской оккупации в ноябре 1943 года вуз вернулся в столицу.

Всего за долгий период существования название института менялась восемь раз. Например, с 1968-го по 1992-й назывался Киевский ордена Ленина политехнический институт им.ени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. С 2016-го - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Входит в тройку лучших в Украине.

В Киеве 15 июля 1920-го создали Киевский педагогический университет. Сейчас это Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Впоследствии в институт были влиты народные университеты, географический, Фребелевского и учительский институты, частные женские педагогические курсы.

С 1989-го Институту было возвращено имя выдающегося украинского ученого-энциклопедиста. Сейчас здесь насчитывается 18 факультетов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
августа

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В Киеве начали обучение в новом институте

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