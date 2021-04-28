В Канаде уничтожили могилы украинских переселенцев

В селе Уайта неизвестный повалил надгробия. Фото: The Carillon

В селе Уайта в провинции Манитоба в Канаде неизвестные повредили часть памятников на украинском кладбище

Повреждения памятников обнаружил местный житель Дэвид Мачула. Говорит, что когда он в последний раз посещал кладбище 8 апреля, все памятники были целыми, сообщает The Carillon.

Повредили около 20 надгробий.

Село Уайта основали украинские первые переселенцы в конце 1890-х годов. Называлось Шевченко до 1910 года. Тогда через село провели железную дорогу. Чиновники решили, что название слишком длинное для размещения на железнодорожных расписаниях и тяжеловата для произношения англичанам. Сменили на Уайта. Прокладыватель пути называл станции на итальянский лад.

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Издавна в селе действует греко-католическое кладбище.

Украинские переселенцы Иван Пылыпив и Василий Елиняк прибыли в Канаду 19 сентября 1891. Начали первую волну украинской трудовой эмиграции. Мужчины происходили из села Небылов - теперь Ивано-Франковской области.