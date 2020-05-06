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среда, 06 мая 2020 12:39

В Италии умер украинский писатель

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В Италии умер украинский писатель
Борис Гринченко упорядочил словарь, который собирали украинские языковеды 46 лет. Фото:grinchenko-inform.kubg.edu.ua

6 мая 1910 года в итальянском городке Оспедалетти оборвалась жизнь языковеда и писателя 47-летнего Бориса Гринченко. Мужчина страдал от туберкулеза. Заболел в тюрьме, в которую попал студентом в 1879-м за участие в народническом кружке и за распространение запрещенных изданий социалиста Сергея Подолинского.

"Сидел он зимой в подземной холодной и мокрой камере в арестантской одежде: полотняные брюки и рубашка и ветром подбитый халат, - вспоминала жена Мария Гринченко. - мерз очень, а питался плохо: обычная арестантская еда и еще дадут очень соленого, а затем не дают воды. Начинает стучать в дверь, требовать воды, тогда приходит "начальник" и говорит: "Получите воду только тогда, когда признаетесь", и так было не раз и не два".

Окончательно здоровье писателя подорвали известия о смерти матери, дочери Анастасии и внука в 1908-м. Летом следующего года лечился в Будаевке под Киевом - теперь Боярке. Чистые леса не помогли мужчине, надеялся на теплый климат Италии, собирал и занимал деньги, однако зима в "стране телят" оказалась холодной и ветреной.

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Значительную роль в становлении Бориса Гринченко сыграл "Кобзарь" Тараса Шевченко. Именно под его влиянием юноша, росший в русскоязычной обеднелой дворянской семье, начал писать произведения на украинском. Уже в 1888 году составил собственный букварь, по которому учил детей. Через год написал книжечку для чтения "Родное слово".

Занимался переводами известных произведений и составлял собственные поэтические и литературные сборники - около 50 рассказов и повестей, драмы. Стал членом украинской тайной организации "Братство Тарасовцев".

В 1904 году Борис Гринченко упорядочил четырехтомный словарь украинского языка, который насчитывал около 68 тыс. слов. Издал его через 3 года.

После отмены Эмского указа, запрещавшего украинский язык, в 1906-м, стал одним из организаторов и первым председателем Киевского общества "Просвита", был членом Украинской демократической партии. Активно отстаивал право Украины на автономию и внедрение украинского языка во всех учебных заведениях.

Одним из самых ярких произведений Гринченко было стихотворение "Землякам, которые раз в год собираются на годовщину Шевченко". В нем осудил украинцев, ничего не делающих для того, чтобы страна "действительно не умерла".

Борис Гринченко родился 9 декабря 1863 года на хуторе Ольховый Яр Роганской волости Харьковской губернии - теперь часть поселка Прелестного Харьковского района Харьковской области. В течение 1874-1879 годов учился в Харьковском реальном училище. После заключения был лишен права на высшее образование и зарабатывал на жизнь самостоятельно. Учительствовал в селах Харьковщины, Сумщины, Екатеринославщины.

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