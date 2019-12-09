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понедельник, 09 декабря 2019 15:50

В Испании признали Голодомор геноцидом

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В Испании признали Голодомор геноцидом
В Валенсии Голодомор признали геноцидом Фото: ukrinform.ua

В парламенте Валенсийской автономии Испании Голодомор в Украине признали геноцидом.

Депутаты единогласно приняли постановление "О повышении осведомленности и осуждении больших преступлений ХХ века, которым был Голодомор 1932-1933 годов", сообщает Укринформ.

В постановлении говорится о "решительном осуждении бесчеловечных и геноцидных действий, совершенных тоталитарным режимом Сталина". Также она призывает исполнительную власть способствовать "узнаванию и осуждению Голодомора - вместе с крупными преступлениями XX века, диктатурами, формами репрессий и уничтожения человеческих жизней - чтобы память об этих событиях служила предупреждением для нынешних и будущих поколений валенсийцев".

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В заседании приняла участие генеральный консул Украины Оксана Драмарецкая, деятели украинской общины. Встречу с ними провел председатель валенсийского парламента Энрик Морера. Подготовкой и продвижением постановления занималась общественное обьединение Instituto 9 de Mayo.

Генассамблея ООН единогласно приняла "Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" 9 декабря 1948-го в Париже. В этот же день отмечают Международный день памяти жертв преступления геноцида. Имеет целью познакомить людей с Конвенцией и почтить память жертв геноцида.

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Дата
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