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Договорились,какие народы считать жертвами геноцида

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Договорились,какие народы считать жертвами геноцида
Ратификация конвенции о геноциде. 14 октября 1950-го Фото: interlaws

Генассамблея ООН единогласно приняла "Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" 9 декабря 1948-го в Париже. В этот же день отмечают Международный день памяти жертв преступления геноцида. Имеет целью познакомить людей с Конвенцией и почтить память жертв геноцида.

Возникновению Конвенции предшествовали массовое уничтожение турками армян, Голодомор, Холокост и холодная война.

Под геноцидом в конвенции признавали действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Это могло быть убийство членов группы, причинение телесных и умственных повреждений, создания жизненных условий рассчитанных на уничтожение.

Уголовными признавались сам геноцид, заговор с целью его осуществления, подстрекательство к его совершению, покушение на совершение и соучастие в геноциде.

В течение XX в. больше подобных действий совершили в тоталитарных и мусульманских государствах. В Украине все признаки геноцида имел Голодомор 1932-33 годов. От бессмысленной тоталитарной политики, пострадали и крымские татары, поляки, цыгане, греки, евреи.

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Конвенция вступила в силу 12 января 1951-го. На сегодняшний день документ ратифицировали 144 государства. Среди них, первым государством, которое нарушило Конвенцию о геноциде, была Сербия.

Впервые Темин "геноцид" использовал польский юрист из Львова Рафаэль Лемкин. В книге "Власть Оси в Европе" он сформулировал понятие и задокументировал уничтожение нацистской Германией жителей европейских стран.

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Дата
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