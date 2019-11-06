В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км

Фото: livescience.com

Остатки стены длиной примерно 115 км обнаружили в округе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.

Керамика, найденная вдоль стены, указывает, что последняя была построена где-то между 4 в. до н.э. и 6 в. н.э. Кем и зачем она была создана, пока неизвестно, пишет livescience.com.

Археологи из Тегеранского университета установили, что на ее строительство должно было уйти около 1 млн куб. м камня и огромное количество рабочей силы.

Стена была построена из природных местных материалов. Булыжники и валуны, из которых она сделана, скрепляли гипсовым раствором, сохранились в некоторых местах.

Хотя археологи не подозревали о существовании стены, для людей, живущих рядом с ней, находка тегеранских ученых не стала открытием. Местные давно дали имя этого сооружения - "стена Гавриила".

Археологи не уверены, кто строил сооружение и с какой целью. Из-за плохой сохранность барьера ученые даже не уверены в его точном ширине и высоте. По их лучшим оценкам, это ширина 13 м и высота около 3 м.

Непонятно, была стена оборонительным сооружением или символическим. По словам археологов, она могла обозначать границу древнего Парфянского царства (247 г. до н.э. - 224 г. н.э.) или Сасанидской империи (224-651). Во времена существования этих империй на западе Ирана строились большие замки, города и ирригационные системы, поэтому, вероятно, в обоих государств были ресурсы для создания "стены Гавриила".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага сыграет главную роль в фильме о династии Гуччи

Археологи планируют провести дополнительные исследования на этом объекте.

Раскопки археологов из Института археологии НАН Украины в древнегреческом полисе Ольвия Николаевской принесли новые открытия.