 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 711
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1773
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2079
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
20 Просмотров: 4797
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1566
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 891
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5058
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6678
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
3
8
10
38
9
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Видео
Все видео
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 891
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 702
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3447
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1980
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 846
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 13:15

В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
3

  Комментировать

Это спутниковое изображение было сделано 31 июля 2019 спутником WorldView-2. Красные стрелки показывают уцелевший участок стены Гавриш
Фото: livescience.com
Стена, которая простирается примерно в 71 миль
Стена, которая простирается примерно в 71 миль

Остатки стены длиной примерно 115 км обнаружили в округе Сарполь-э-Захаб на западе Ирана.

Керамика, найденная вдоль стены, указывает, что последняя была построена где-то между 4 в. до н.э. и 6 в. н.э. Кем и зачем она была создана, пока неизвестно, пишет livescience.com.

Археологи из Тегеранского университета установили, что на ее строительство должно было уйти около 1 млн куб. м камня и огромное количество рабочей силы.

Стена была построена из природных местных материалов. Булыжники и валуны, из которых она сделана, скрепляли гипсовым раствором, сохранились в некоторых местах.

Хотя археологи не подозревали о существовании стены, для людей, живущих рядом с ней, находка тегеранских ученых не стала открытием. Местные давно дали имя этого сооружения - "стена Гавриила".

Археологи не уверены, кто строил сооружение и с какой целью. Из-за плохой сохранность барьера ученые даже не уверены в его точном ширине и высоте. По их лучшим оценкам, это ширина 13 м и высота около 3 м.

Непонятно, была стена оборонительным сооружением или символическим. По словам археологов, она могла обозначать границу древнего Парфянского царства (247 г. до н.э. - 224 г. н.э.) или Сасанидской империи (224-651). Во времена существования этих империй на западе Ирана строились большие замки, города и ирригационные системы, поэтому, вероятно, в обоих государств были ресурсы для создания "стены Гавриила".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага сыграет главную роль в фильме о династии Гуччи

Археологи планируют провести дополнительные исследования на этом объекте.

Раскопки археологов из Института археологии НАН Украины в древнегреческом полисе Ольвия Николаевской принесли новые открытия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

Украинскую отаманшу убил предатель

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 52155
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 27577
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 19314
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 16902
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 13672
История
Часть военных пошла на переговоры с росиянами
Часть военных пошла на переговоры с росиянами
 Просмотров: 783
Государство взяло под контроль торговлю наркотиками
Государство взяло под контроль торговлю наркотиками
 Просмотров: 261
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 3 Просмотров: 1377
Застрелили президента США
Застрелили президента США
 Просмотров: 891
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
8
 Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
8
ГБР взялось за Софию Федыну
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
3
Расследование дел Майдана остановят
Голосов: 720
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua