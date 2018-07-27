В интернет выложили самиздат советских времен

Оцифровали коллекции самиздата диссидентов. Фото: MediaLab

В интернет выложили около 1 тыс. экземпляров украинской самиздатной прессы 1980-1990-х годов

Их разместили в свободном доступе на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Оцифрованную коллекцию представили 26 июля в Украинском кризисном медиа центре. Оригиналы хранятся в архиве издательства "Смолоскип" и в частной коллекции самиздата и неформальной прессы литовского государственного деятеля и дипломата Пятраса Вайтекунаса.

"Количество новых изданий период "перестройки" показывает то, как общество устало от почти 70-ти лет советской цензуры и при первой же возможности занялось созданием альтернативы. Люди начинали открыто шутить (и на политические темы в том числе), говорить о религии, поднимать вопрос экозащиты, который после Чернобыльской катастрофы не звучал в официальных медиа", - говорит директор Архива Службы безопасности Украины Андрей Когут.

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"Мы еще работаем с этой коллекцией, не все еще обработано и каталогизировано, но наша конечная цель - сделать все материалы доступными не только исследователям, но и широкому кругу читателей. Нынешний совместный проект оцифровки и публикации на сайте Электронного архива украинского освободительного движения - замечательный пример того, как это должно происходить", - говорит пиар-менеджер издательства "Смолоскип" Олег Коцарев.

В столице показывают уникальные открытки. Выставка продлится с 5 июля по 5 августа в столичном Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины.