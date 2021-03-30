В Иерусалиме нашли редкую монету

В Израиле обнаружили древний тирийский шекель. Фото: Noticias de Israel

В Башне Давида в Старом городе Иерусалима археологи обнаружили редкий тирийский шекель.

Это серебряная монета, которую использовали для уплаты храмового налога паломники. Монету обнаружили в коробке с артефактами, раскопанной в 1980-х годах. Ящик потеряли и нашли только весной 2021, сообщает Jpost.

Тирийские шекели чеканили в древнем городе Тир с 125 года до н.э. до начала Великого восстания в 66 году н.э. Эти монеты часто вспоминают в письменных источниках, но до наших дней их дошло мало.

На одной стороне монеты есть лицо значимого финикийского божества. Эксперты считают, что это Мелькарт - бог Тира и главная фигура в финикийском пантеоне. На другой стороне изображен орел.

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Монету нашли в Башне Давида, которая является частью древнего дворца Ирода. Теологи считают, что там происходил суд над Иисусом.

В Иерусалиме археологи нашли древнюю монету. Ее обнаружили у подножия Храмовой горы. Бронзовая монета относится к 132 году н. е. Тогда произошло восстание евреев против Римской империи под руководством Саймона Бар-Кохбы