В храме замуровали давние научные тексты

В дагестанской мечети нашли уникальные рукописи возрастом в несколько столетий.
Тексты нашли в высокогорном ауле Чираг в Дагестане, РФ, сообщает Islam-today.
Манускрипты содержат революционные открытия в области астрономии, медицины и математики.
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Труды написаны на арабском языке. Он в те времена был языком науки.
Сейчас с документами работают реставраторы.
Древнюю египетскую рукопись расшифровали ученые. Преподаватель Страсбургского университета Корш Досу прочитал в нем любовное заклинание.
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