В храме замуровали давние научные тексты

В Дагестане нашли замурованные манускрипты. Фото: УНИАН

В дагестанской мечети нашли уникальные рукописи возрастом в несколько столетий.

Тексты нашли в высокогорном ауле Чираг в Дагестане, РФ, сообщает Islam-today.

Манускрипты содержат революционные открытия в области астрономии, медицины и математики.

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Труды написаны на арабском языке. Он в те времена был языком науки.

Сейчас с документами работают реставраторы.

Древнюю египетскую рукопись расшифровали ученые. Преподаватель Страсбургского университета Корш Досу прочитал в нем любовное заклинание.