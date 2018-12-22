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понедельник, 24 декабря 2018 08:20

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

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В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг
Читальная зала. Фото: Library of Congress

В пожаре 24 декабря 1851 года, охватившего библиотеку Конгресса США, сгорело около двух третей из 55 тыс. книг. Также сгорели почти четыре тысячи книг, переданных библиотеке президентом Томасом Джеферсоном.

Библиотека Конгресса была основана в 1800 году, когда президент Джон Адамс выделил 5000 долларов для покупки "книг, которые могут понадобиться в работе Конгресса". Первая книга появилась в 1801 году, а в 1802 году библиотечный каталог уже насчитывал 964 тома и 9 карт.

Через двенадцать лет британцы, оккупировавших Вашингтон и сожгли Капитолий, уничтожили все 3000 книг из библиотеки Конгресса. Через год после пожара из государственного бюджета было выделено 168 700 долларов на восстановление библиотеки. Львиная доля этих средств пошла на строительно-ремонтные работы.

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Главное богатство Библиотеки Конгресса - ее уникальные по объему и содержанию фонды. На 1998 г. Она насчитывали 115 505 695 единиц на 460 языках мира, на множестве различных носителей. Библиотек сохраняет более 26 млн. книг.

Большую часть бюджета Библиотеки составляют федеральные ассигнования, которые увеличиваются с каждым годом. Библиотека Конгресса открыта для публики для проведения исследований и экскурсий с гидом. Она имеет 18 читальных залов на 1460 читательских мест.

20 декабря 1868 года во Львове ученые и художники основали общество "Просвита" имени Тараса Шевченко. Организаторы употребляли чистую народную речь и пытались внедрять ее в прессу и театр, школу и науку.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
декабря

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

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