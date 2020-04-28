В ГБР сообщили о деле, которое ведут против Вятровича

Вьятровича могут еще раз вызвать на допрос. Фото: ЕС

Государственное бюро расследований может еще раз вызвать на допрос бывшего главу Украинского института национальной памяти, нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.

Решение об этом будет принимать следователь, ведущий дело, сообщил исполняющий обязанности руководителя управления по организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов "Радио Свобода".

"Допросили бывшего главу Украинского института национальной памяти по поводу использования бюджетных средств для проведения фуршета по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов. На допросе, в частности, поднимались вопросы финансового характера, однако экс-глава УИНП сообщил, что ничего по этому поводу не помнит. Не исключен еще один допрос, если будет необходимость, возможно, и не будет необходимости, но это уже в компетенции следователя", - сказал Арманов.

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Он отказался прокомментировать заявления о политическом характере дела.

Вятрович сообщил, что предоставил следователю необходимую информацию. Надеется, что информации должно быть достаточно, чтобы закрыть дело.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Института национальной памяти, народного депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича. Учреждение расследует дело о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. Ее инициировал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Вятровича вызывают в качестве свидетеля. Подозревают в "злоупотреблении служебным положением". "ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора в 2018 году как "злоупотребление служебным положением", угрожая мне 5-8 годами тюрьмы. Это абсурдное дело - составная давления против людей, которые системно отстаивают национальные интересы Украины и противодействуют "русскому миру". "Своеобразная реакция на 15 лет моей работы по открытию правды о геноциде украинцев, рассекречивание архивов КГБ, национальное и мировое признание преступного характера Голодомора", - написал Владимир Вятрович в Facebook.