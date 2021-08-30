В Древнем Риме женщины и мужчины питались по-разному

В Римской империи мужчины ели больше рыбы, а женщины - мяса. Фото: Wikimedia

Историки установили, что в Древнем Риме мужчины и женщины питались по-разному.

Ученые исследовали аминокислоты 17 скелетов римских граждан, погибших в 79 году в Геркулануме. Город погиб в результате извержения вулкана. Пепел законсервировал тела людей, сообщает Университет Йорка.

"Останки погибших в Геркулануме в 79 году нашей эры предлагают уникальную возможность изучить образ жизни представителей древней сообщества, живших и умиравших вместе. Часто исторические источники ссылаются на дифференцированный доступ к продуктам питания в римском обществе, но редко предоставляют прямую и количественную информацию", - сообщил специалист по биомолекулярной археологии профессор Оливер Крейг.

Исследователи смогли реконструировать рацион людей, измеряя изотопы углерода и азота в аминокислотах костей. Установили, что мужчины потребляли на 50% больше рыбы и других морепродуктов. Ели больше злаков. Они получали от них больше белка, чем женщины.

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Женщины в Геркулануме ели больше мяса, местных фруктов и овощей.

Разницу в рационах связывают с тем, что мужчины были больше вовлечены в рыболовство.

В итальянских Помпеях восстановят общепит древнеримских времен. В прошлом году на одной из улиц античного города археологи раскопали прилавок заведения, в котором подавали еду и напитки. Его похоронил пепел при извержении вулкана Везувий 24 августа 79 года.