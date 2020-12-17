В Чикаго напали на украинскую манифестацию

На фото изображены события того дня в Чикаго Источник: wikimedia

17 декабря 1933 года радикальные вооруженные коммунисты в Чикаго напали на несколькотысячную манифестацию украинцев против организованного сталинским руководством Голодомора в Украине. Ранения получили более 100 человек.

Украинская община Чикаго проводила различные митинги и политические марши протеста с начала 1930-х. Призывала правительство США и мир реагировать на откровенную антиукраинскую политику Советского Союза и Польши.

С началом Голодомора, община поддержала различные Комитеты помощи голодающим. Представители жертвовали средства, доносили информацию о Голоде в непосвященную прессу и политикам. 17 декабря решили выйти на общую манифестацию и обратиться к президенту США Франклину Рузвельту.

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Американские СМИ сообщали, что в тот день у городского Собора святого Николая УГКЦ собралось около 3 или 5 тыс. украинцев, к которым присоединялись и активисты-американцы. Должны были идти к зданию Plumber's Union Hall, у которого планировали провести демонстрацию. По дороге на них напали коммунисты. Со здания наземной станции метро на головы людей бросали кирпичи, а в авангард митинга врезались вооружении мужчины. Били людей свинцовыми трубками, применяли даже кастеты.

В драку вступили отряды украинской самообороны с дубинками, представителей которой называли сечевиками, а вскоре на место схватки прибыла полиция. Задержать и разоружить коммунистов удалось за 5 мин. Во время драки ранения получили более 100 человек, 20 из которых попали в больницу с тяжелыми травами.

Руководители полиции позволили украинцам продолжать движение и предложили сопровождение. Участники марша прибыли на место назначения и призвали президента США, с учетом недавнего признания СССР, применить свое влияние для облегчения страданий украинцев от умышленно совершенного голода, царящего в стране.

16 декабря 1930 года 65 депутатов британского парламента подписали петицию и обратились в Лигу Наций с требованием расследовать преступления польской пацификации украинцев в Галичине. Призвали собственное правительство поддерживать все петиции и жалобы о положении украинцев в Польше. Такие петиции начали поступали в Лигу Наций с сентября того же года. Украинцы собирали их в самой Польше, в Чехословакии, Германии, Франции, в США и Канаде.