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вторник, 18 мая 2021 15:02

В церкви обнаружили захоронение воина-язычника

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Внутри раннехристианской базилики в греческих Салониках археологи обнаружили могилу германского воина с оружием. Захоронение назвали необычным.

Остатки базилики V в. раскопали еще в 2012 году. Ее надстроили над более старой часовней, которую считают самой древней в Салониках. Под южным проходом увидели семь кирпичных гробниц, в которых, вероятно, хоронили важных для города людей, пишет The History Blog.

Автор: thehistoryblog.com
  Воина хоронили с изогнутым мечом, острием копья и щитовым умбоном
Воина хоронили с изогнутым мечом, острием копья и щитовым умбоном

Недавно открытая гробница содержала остатки взрослого мужчины, похороненного с оружием - наконечником копья, щитовым умбоном и коротким изогнутым мечом. Специалисты объяснили, что такое оружие использовали в римской кавалерии в течение III - V вв. Но меч согнули намеренно. Это было крайне редким явлением для городских жителей Греции и римлян, зато привычным для кельтов и германцев. Сгибание меча считалось языческим ритуалом, поэтому найти подобный артефакт в могиле под христианской базиликой оказалось неожиданным.

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Исключение жители города могли сделать из-за высокого звания, которое мужчина имел в армии. Вероятно, он был романизированным готом или представителем другого германского племени и служил наемником в имперских войсках - таких бойцов называли foederatus. Это латинское слово происходило от термина foedus, означавшего "соглашение о взаимопомощи между Римом и другим народом". Люди такого статуса могли получить от римлян деньги, землю и титулы в обмен на военную службу.

Также неподалеку гробницы археологи обнаружили древние монеты. Возможно они помогут понять, когда именно жил солдат.

Автор: thehistoryblog.com
  Сгибание меча считается языческим обрядом
Сгибание меча считается языческим обрядом

Недавно на Корсике обнаружили древний некрополь с остатками людей, похороненных в больших амфорах.

На находку археологи наткнулись в муниципалитете Л'Иль-Рус. Им удалось раскопать 40 гробниц со скелетами взрослых людей, детей и младенцев. По словам ученых, некрополь использовали между III - V вв. н.э. - во времена упадка Римской империи.

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