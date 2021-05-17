Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале

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В египетском городе Сохаг археологи нашли высеченный в скале некрополь.

Он состоял примерно из 300 гробниц. Археологи считают, что захоронения были сделаны в период Древнего царства. Это около 2000 года до н.э., сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Могилы нашли во время раскопок древнего некрополя. Они отличаются архитектурным стилем. Камеры высекли на разной высоте скалы.

Археологи обратили внимание на скошенную гробницу. Ее оборудовали фальшивой дверью и дополнительным боковым входом, ведущим в галерею с могильной шахтой. На дверях обнаружили иероглифы, указывающие на личность погребенного.

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В захоронениях нашли различные артефакты. Обнаружили кувшины и рога животных. Предметы могли использоваться для жертвоприношения.

В Египте раскопали город, которому почти 3000 лет, и которое считают одной из важнейших археологических находок со времен обретения гробницы фараона Тутанхамона. Египтолог Захи Хавасс объявил об открытии "потерянного золотого города" недалеко от Луксора.