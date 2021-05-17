Мертвые люди лежали в амфорах. Раскопали необычное кладбище - фото

На Корсике обнаружили древний некрополь с остатками людей, похороненных в больших амфорах.

На находку археологи наткнулись в муниципалитете Л'Иль-Рус. Им удалось раскопать 40 гробниц со скелетами взрослых людей, детей и младенцев. По словам ученых, некрополь использовали между III - V вв. н.э. - во времена упадка Римской империи, информирует Live Science.

Автор: livescience.com В амфорах находилась лишь часть скелетов, остальные покрывала римская черепица

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Часть захоронений покрывала черепица, а значительная часть скелетов находилась внутри глиняных амфор. Исследователи объяснили, что амфоры из некрополя обычно использовали для перевозки оливкового масла, вина и солений. Их изготавливали в Северной Африке, возможно, в Карфагене под контролем римлян. На Корсику они попали из-за того, что в те времена в Средиземном море велась активная торговля.

Все похороненные люди проживали недалеко от некрополя. Вскоре ученые проведут лабораторные исследования, чтобы определить их пол возраст, болезни или травмы.

В прошлом году археологи обнаружили роскошную этрусскую гробницу конца IV в. до н. э. в коммуне Алерия на острове Корсика. В центре гипогея находился скелет женщины с повернутой налево головой. Ее пальцы украшали золотые и медные кольца, а рядом с головой лежали золотые серьги. Самыми поразительными находками в комплексе были погребальные дары, окружавшие тело.