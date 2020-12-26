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воскресенье, 27 декабря 2020 08:20

В цемент православного храма добавляли масло

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В цемент православного храма добавляли масло
Храм Софии в высоту достигал 55 м. В цемент добавляли масло для прочности. Фото: goodfon

В Константинополе 27 декабря 537-го освятили храм Святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира.

Фундамент собора в столице Византии заложили фундамент 532 года. Зодчие применили уникальные по тем временам технологии - в цемент добавляли масло для прочности, известь готовили на ячменной воде. Строили Святую Софию всей империей 3 года. Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновую кость, жемчуг, драгоценные камни для украшения.

Обычное золото для престола император забраковал - считал его недостаточно драгоценным. Ювелиры сделали особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней. Назвали в честь вдовы-мученицы, которая воспитывала своих дочерей Веру, Надежду и Любовь в христианской вере.

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В день освящения устроили большой праздник - император Юстиниан (482-565) разбросал серебряные монеты с балкона своего дворца. На улицах мясо жарили на больших кострах и раздавали с хлебом людям. Пять раз землетрясения частично разрушали здание. Каждый раз храм восстанавливали. 1453 в собор ворвались янычары Мехмеда II, который захватили Константинополь. Храм превратили в мечеть Айя-София.

1934 года основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк превратил собор в музей, а ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия. 24 июля 2020-го в бывшем христианском храме впервые за 86 лет объявили мусульманскую молитву. Храм стал мечетью. Это решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Самый большой собор в древнем Киеве - Михайловский Златоверхий, закончили строить 17 октября 1113.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
декабря

В цемент православного храма добавляли масло

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