В Австрии нашли могилу сотника УНР

Нашли могилу сотника армии УНР Михаила Шила. Фото: istpravda.com.ua

На Центральном кладбище Граца в Австрии нашли могилу сотника армии УНР Михаила Шила.

Он участвовал в освободительной борьбе 1917-1920 годов. Происходил из Киева, сообщает "Історична правда".

Служил в конном полку имени кошевого Костя Гордиенко. В 1919 заболел тифом. После выздоровления его арестовал атаман Иван Романченко. Хотел расстрелять, но Шило убежал. В Бессарабии организовывал антибольшевистское восстание.

11 ноября 1920 года под Котюжанами в Винницкой области атаковал батальон большевиков. С 12 кавалеристами взяли в плен 272 красноармейцев,

"Когда армия Зимнего Похода заливалась в крови на полях Ананива под Одессой, сотник Шило появился в критический момент жестких боев в составе Черноморской бригады. Какую отвагу и государственное понимание надо было иметь старшине украинских войск, чтобы проводить конспиративную работу во вражеском строю", - писал ветеранский журнал "Немизида".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восстановили уникальный фильм, где показаны украинские военные 1920

В конце 1920 года Шила интернировали поляки. Он продолжил работу в украинском сообществе.

На кладбище села Жорновка Боярской территориальной общины Фастовского района Киевской области обнаружили могилу казака армии УНР Павла Гапченко.