В Аргентине издали книгу о самом трагическом периоде истории Украины

Книга представленная в Аргентине должна способствовать признанию всем миром Голодомора актом геноцида украинского народа Фото: argentina.mfa.gov.ua

В Университете Буэнос-Айреса в Аргентине презентовали книгу "Голодомор 1932-33 годов: украинский геноцид". На испанский язык труд перевел Ярема Тауридзкий.

В перевод вошли материалы Отраслевого государственного архива СБУ и новые демографические данные, которые демонстрируют искусственность голода созданного СССР, говорится на официальной странице Посольства Украины в Аргентине.

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"Распространение правдивой информации о преступлениях тоталитарного коммунистического режима в Украине в ХХ веке является важной составляющей сохранения исторической памяти", - отметил историк и автор книги Юрий Шаповал, присутствовавший на мероприятии.

В презентации приняли участие ученые - историки и политологи, студенты университета, представители украинской общины Аргентины.

Также на мероприятии присутствовал государственный секретарь Аргентины по правам человека Клаудио Аврух. Он вспомнил, что посетил Украину в 2018-м по случаю 85-й годовщины Голодомора. Отметил важность восстановления подлинной исторической памяти об одной из величайших трагедий XX в. и предотвращения повторения подобного в будущем.

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды". Фильм создала Украина, Польша и Великобритания. Рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе. Он поехал в Москву, чтобы раскрыть правду о советском режиме. Там он узнает о Голодоморе в Украине.