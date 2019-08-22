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Американская компания приобрела права на фильм о Голодоморе

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Американская компания приобрела права на фильм о Голодоморе
Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды". Фото: ROBERT PALKA

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды".

Фильм создала Украина, Польша и Великобритания, сообщает Variety.

Режиссером фильма является Агнешка Холланд. Фильм рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе. Он поехал в Москву, чтобы раскрыть правду о советском режиме. Там он узнает о Голодоморе в Украине.

Фильм основан на жизни журналиста Гарета Джонса. Он собирал информацию о Голодоморе, однако авторитетные западные издания в то время не публиковали его материалы.

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Статьи журналиста вдохновили писателя Джорджа Оруэлла на написание романа "Скотный двор".

Премьера фильма "Цена правды" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2019 года. В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября.

В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны во Киеве и датируются 1934-1936-ми.

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