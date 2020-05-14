В Андреевской церкви рукоположили епископа

6 июня 1990 Мстислав Скрипник стал 1-м Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Фото: wikipedia

Будущего первого патриарха УАПЦ Мстислава Скрипника хиротонизировали на епископа Переяславского в Андреевской церкви 14 мая 1942 года. Перед тем рукоположили в иерея.

От рождения носил имя Степан. В период Первой мировой войны служил в русской императорской армии. С началом украинской национально-освободительной борьбы вступил добровольцем в гайдамацкий полк имени Костя Гордиенко. Защищал Украину от большевистских войск. В 1920 году стал личным адъютантом Главного Атамана УНР Симона Петлюры, для которого был племянником.

После поражения Украинской революции находился в эмиграции. Изучал политические науки в Варшаве. Защищал права украинцев в ​​Польском сейме. Позже принимал активное участие в общественной жизни Холмщины и Волыни, стал членом Митрополичьего совета и руководителем образовательных и милосердных обществ. Во время Второй мировой войны активно сотрудничал с ОУН.

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Свое посвящение Скрипник использовал с целью добиться усиления автокефалии украинской церкви. Именно он, несмотря на угрозы нацистов, вел переговоры в Почаеве с митрополитом Украинской автономной церкви Алексеем Громадским. А уже 8 октября 1942-го владыки поставили подпись под "Актом поєднання" двух церквей. Но документ не был воплощен в жизнь.

Активность епископа не нравилась немецким оккупантам. Его арестовало Гестапо. Сидел в тюрьмах Ровно, Житомира, Киева, Чернигова. После освобождения возглавлял епархии УАПЦ в Германии, а затем в США.

Украинскую автокефальную православную церковь возродили 5 мая 1920-го. Соответствующее постановление издала Всеукраинский православный церковный совет. Это был ответ на запреты временного управляющего Киевской епархией архиепископа Назария проводить литургии на украинском языке и основывать новые приходы.