Церковный совет принял важное решение

Делегаты I Всеукраинского православного церковного собора. Киев, октябрь, 1921. Фото: tsdazu.archives.gov.ua

Украинскую автокефальную православную церковь возродили 5 мая 1920-го. Соответствующее постановление издала Всеукраинский православный церковный совет.

Это был ответ на запреты временного управляющего Киевской епархией архиепископа Назария проводить литургии на украинском языке и основывать новые приходы. Всех "нарушителей" он отстранил от богослужений.

Совет восстановил их права и призвал "считать Украинскую православную церковь освобожденной от московского превосходства - автокефальной и независимой". Киевский епископат как представитель духовной московской власти был назван врагом украинского народа.

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Но в то время в Украине не осталось ни одного епископа, приверженного Украинской церкви, несмотря на то, что ее поддерживали большинство мирян и священников. Митрополит Киевский и Галицкий Антоний, который был монархистом и враждебно относился к автокефалии, находился в эмиграции и был под наблюдением белогвардейцев. Впоследствии он возглавит Русскую православную церковь за рубежом. Все это затянуло организационное офомление Украинской поместной церкви.

Окончательно оно произошло в октябре 1921 года на Всеукраинском соборе в Софии Киевской. На него не прибыл ни один епископ, лишь 64 священника, 17 диаконов, а созвали его без соблюдения канонической процедуры. Тогда собор решил провести рукоположение епископов через рукоположение самих священников. Протоиерей Василий Липкивский стал митрополитом УАПЦ, а его заместителем избрали протоиерея Нестора Шараивского, который стал архиепископом Киевским. Они рукоположили 27 других епископов.

Тогда же за главный принцип определили, что "Украинская православная церковь является автокефальной, никакому духовному правительству других православных церквей не подчинена и сама распоряжается своей духовной жизнью с помощью Святого Духа".

Украинскую автокефальную православную церковь основали во время национально-освободительной борьбы 1917-1921-х. В 1929-м советская власть объявила УАПЦ "одним из звеньев антисоветского подполья" и распустила ее в следующем году. Выдающегося украинского деятеля, митрополита УАПЦ Василия Липкивского чекисты расстреляли 27 ноября 1937-го. Накануне Второй мировой войны были ликвидированы почти все проявления УАПЦ в Советской Украине. Второе кратковременное возрождение церкви состоялось в 1942-м. Прекратила существование после занятия территории Украины советскими войсками, однако продолжала деятельность в эмиграции и в диаспоре. Окончательно прекратила существование после Объединительного собора украинских православных церквей в 2018 году.