В 1932-1933 годах арестовывали желающих купить хлеб - историк

Владимир Сергийчук: "Голодомор - это был сознательный преступление - геноцид. Власти вела работу на уничтожение" Фото: lysty.net.ua

Голодомор был геноцидом украинского народа. В 1932-1933 годах проблемы с продовольствием были и в других регионах СССР. Но только украинцам запрещали выезжать из республики для поисков продуктов. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал историк Владимир Сергийчук.

"Британский журналист Гарет Джонс, попав в Москву, хотел своими глазами увидеть жизнь крестьян и сначала отправился в Самару. Люди ему жаловались на недостаток пищи. Но там позволяли передвигаться. Они могли ездить за хлебом в Москву. С Украины запрещали выезжать.

Так же с Кубани, где за переписью 1926 года украинцев насчитывалось 915 тыс. - более двух третей от всего населения. Соответствующее постановление подписали Сталин и Молотов в январе 1933 года. Карательным органам поручалось арестовывать тех "крестьян Украины и Северного Кавказа, которые пробрались на север". Их силой возвращали домой. За месяц задержали почти 32 тыс. Из них 3,5 тысячи осудили", - говорит исследователь.

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Не изолировали и казахов в которых тоже был голод.

"Они ездили в Россию, где получали помощь и работу. Более 60 районов Западной Сибири приняли казахских беженцев, вынужденных покинуть родные места. Никаких постановлений о насильственном возвращении их домой в архивах не обнаружено. Более 60 районов Западной Сибири приняли казахов через "казахстанский голод" . К концу 1932 года 150 тыс. работали на стройке. А украинцев не пускали. Это главный момент в понимании геноцида", - добавляет Сергийчук.

Недавно он нашел ценные документы о приеме детей в первый класс после Голодомора.

"Там указан возраст - семилетние и старше. Вообще должны были принимать восьмилетних. Но таких детей было мало и классы формировались бы неполноценны. Затем я поднял данные о том, сколько детей родилось в селах до Голодомора.

Вот школы нынешнего Погребищенского района Винницкой области. В Адамовке 1927-го родилось 68 детей, в 1935-м пришло в первый класс 36, из них восьмилеток - 34. Андрушевская неполная средняя школа - родилось 135 детей, а пришло 41. В Довгалевке за неполный год родилось 80, а в школу пошло 32. Обозивская школа - родилось 57, а в первый класс привели 17, Париевка: 37 - 18, Поповка 42-14. Я поработал в 12 областных архивах и такие же потери были по каждому региону", - рассказывает историк.

В течение 1931-1936 годов в СССР действовала организация Торгсин. Сначала она занималась торговлей с иностранцами. Впоследствии в Торгсине начали выменивать товары на драгоценности у обычных людей. Во времена Голодомора в Украине 1932-1933 годов люди были вынуждены сдавать в Торгсин драгоценности, чтобы получить продукты. В воспоминаниях старожилов и трудах историков можно прочитать, что во время Голодомора люди несли ценные вещи в "Торгсин". Там обменивали их на продукты. Когда и с какой целью возникли эти заведения? Название "Торгсин" происходит от "Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами", - рассказал Gazeta.ua историк Николай Горох. - Его история начинается в июле 1930-го в Москве. Советскому союзу критически не хватало иностранной валюты и драгоценных металлов для покупки за рубежом современных технологий. Золотой запас Российской империи и церковные драгоценности быстро исчерпали себя. К тому же, в мире начинается Великая депрессия - экономический кризис. На основные экспортные товары - лес, нефть и зерно начинают падать цены. Решают брать ресурсы внутри страны. Государственное политическое управление берется искать драгоценности у населения. Но просто изъять их получается не всегда. Конфискуют только ценности, которые имеют художественное значение.