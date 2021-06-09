Узнали о происхождении корабля, который нашли на дне Днепра

Найденный возле Хортицы корабль может быть бригантиной. Фото: 061.ua

Запорожские археологи исследуют 300-летний корабль, который затонул в районе Запорожья.

Он может оказаться бригантиной - легким скоростным судно с мачтами или веслами, сообщает 061.ua.

"Мысль о том, что мы имеем дело именно с бригантиной, подтверждается не только общими размерами, но и особенностями конструкции. К узким обводам восточной оконечности корабля добавился хорошо заметный носовой отсек с обращёнными навстречу друг к другу кницами (металлическим скреплением частей корабля. - Gazeta.ua). Это совпадает с чертежом, хранящимися в Государственном историческом музее РФ.

Кроме того, в 2020 году из местонахождения подняли железный упор для весла. Это может указывать на способность судна ходить под веслами, следовательно, оно не грузовой парусный шмак", - сообщил заведующий отделом охраны памятников национального заповедника Хортица Дмитрий Кобалия.

Во время майской экспедиции нашли другое судно. Оно большое и железное.

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"Лодкой или катером его назвать трудно. Теперь к объекту D01 добавился D02. Впереди нас ждет июньский выход. И если нам повезет с прозрачностью, мы всё же сделаем трехмерную модель памятника к началу раскопок. В этом случае наш будущий виртуальный музей затонувших кораблей пополнится шестым экспонатом. Ну и конечно, мы проверим очередную порцию аномалий, потому что нам нужны находки", - написал Кобалия.

Недавно исследователи идентифицировали затонувшее в Днепре судно как грузовой корабль или паром. Археолог Дмитрий Кобалия рассказал, что этот корабль затонул в период с XVIII в. до начала XX в. Его обнаружили в 1970-х. Но тогда не понимали, что это за судно. Корабль лежит на глубине 6 м. Некоторые его детали оторвало якорями и рыболовными сетями. Корпус судна уткнулся носом в грунт. Кормовая часть была подмыта течением и разрушилась под собственным весом.