Рассказали о корабле, который затонул на Днепре

В Днепре обнаружили старинный грузовой корабль. Фото: ukrinform.ua

Исследователи идентифицировали затонувшее в Днепре судно как грузовой корабль или паром.

Археолог Дмитрий Кобалия рассказал в Facbook, что этот корабль затонул в период с XVIII века до начала XX века. Его обнаружили 1970-х годах. Но тогда не понимали, что это за судно.

"Перед нами плоскодонное грузовое судно или паром, который имеет небольшую осадку и хорошую грузоподъемность. На реках достичь этого можно было благодаря широкому плоском днищу, сделанном из сосновых досок. В нашем случае у них разная ширина, а вот толщина близка 60 мм. Как правило, борты у таких лодок были невысокими, что определялось высотой волны на водоеме. Залегает она носом на запад", - говорится в заметке.

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Корабль лежит на глубине 6 м. Некоторые его детали оторвало якорями и рыболовными сетями. Корпус судна уткнулся носом в грунт. Кормовая часть была подмыта течением и разрушилась под собственным весом.

Подводные археологи возле острова Хортица обнаружили плоскодонный транспорт XIX века и шлюпку времен русско-турецкой войны 1735-1739 годов. Экспедиция под руководством Дмитрия Кобалия продолжалась с 27 февраля по 2 марта в акватории Старого Днепра.