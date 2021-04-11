Рассказали о корабле, который затонул на Днепре

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 702
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 261
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 918
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2547
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1062
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 891
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2520
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1998
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 711
Фото
Все фото
10
18
5
23
18
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Как одевались хорваты в старину - подборка фото
Как одевались хорваты в старину - подборка фото
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Видео
Все видео
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2547
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 711
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 288
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 01:13

Рассказали о корабле, который затонул на Днепре

  Комментировать
Рассказали о корабле, который затонул на Днепре
В Днепре обнаружили старинный грузовой корабль. Фото: ukrinform.ua

Исследователи идентифицировали затонувшее в Днепре судно как грузовой корабль или паром.

Археолог Дмитрий Кобалия рассказал в Facbook, что этот корабль затонул в период с XVIII века до начала XX века. Его обнаружили 1970-х годах. Но тогда не понимали, что это за судно.

"Перед нами плоскодонное грузовое судно или паром, который имеет небольшую осадку и хорошую грузоподъемность. На реках достичь этого можно было благодаря широкому плоском днищу, сделанном из сосновых досок. В нашем случае у них разная ширина, а вот толщина близка 60 мм. Как правило, борты у таких лодок были невысокими, что определялось высотой волны на водоеме. Залегает она носом на запад", - говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали 3D модель обнаруженной в Днепре лодки, затонувшей в XIX в.

Корабль лежит на глубине 6 м. Некоторые его детали оторвало якорями и рыболовными сетями. Корпус судна уткнулся носом в грунт. Кормовая часть была подмыта течением и разрушилась под собственным весом.

Подводные археологи возле острова Хортица обнаружили плоскодонный транспорт XIX века и шлюпку времен русско-турецкой войны 1735-1739 годов. Экспедиция под руководством Дмитрия Кобалия продолжалась с 27 февраля по 2 марта в акватории Старого Днепра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали о корабле, который затонул на Днепре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 14517
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 12825
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 10224
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7471
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 1 Просмотров: 6381
История
Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей
Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей Просмотров: 99
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
10
 Просмотров: 1431
Убили 180 украинцев в селе
Убили 180 украинцев в селе
 Просмотров: 801
Доисторические художники были вынуждены страдать, чтобы рисовать в пещерах - исследование
Доисторические художники были вынуждены страдать, чтобы рисовать в пещерах - исследование Просмотров: 189
В Турции появились новые украиноязычные аудиогиды
В Турции появились новые украиноязычные аудиогиды Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 619
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть