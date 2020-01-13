Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке

 
Ексклюзивы
1/5
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
2 Просмотров: 1386
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3753
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16731
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7488
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52200
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7722
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2061
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27837
Фото
Все фото
6
35
10
4
29
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Во дворце императора нашли потайную комнату
Во дворце императора нашли потайную комнату
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Видео
Все видео
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2349
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1953
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3816
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 738
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 18:09

Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке

  Комментировать

Ученые установили происхождение золотого слитка найденного 1981-го в парке Мехико. Убеждены, что был частью сокровища ацтеков. Его разграбили испанские конкистадоры.

Слиток весит 1,93 кг. Его случайно нашел строитель. Происхождение сокровища оставалось загадкой в ​​течение 39 лет, сообщает Phys.org

Рентгеновское сканирование показало, что кусок слитка выпал из рук захватчиков 30 июня 1520 во время Ночи Печали. За несколько дней до того, лидер Мексиканского экспедиции Ернан Кортес узнал, что испанский губернатор на Кубе направил часть солдат, чтобы арестовать его. Он оставил своего лейтенанта Педро де Альварадо руководить Теночтитланом - столицей империи ацтеков. Сам отправился на борьбу с солдатами.

Альварадо опасался, что ацтеки нападут на него и приказал убить жрецов и знать. Разъяренные ацтеки изгнали испанцев из города. Те, спасаясь, прихватили с собой часть сокровищ, которые и теряли по дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли дворец уничтоженной цивилизации

Автор: phys.org
  Конкистадоры потеряли золотой слиток спасаясь от разъяренных ацтеков
Конкистадоры потеряли золотой слиток спасаясь от разъяренных ацтеков

В Мексике археологи нашли фрагменты фресок, которые изготовили задолго до появления цивилизации ацтеков. На них были изображены цветы и птицы. Нашли искусно вырезанную каменную маску и кусочки обработанного нефрита. Находки указывают на высокий уровень жизни в Теотиуакане. Он был самым крупным в Америке. Существовал с 100 года до н.э. до 550 года н.э.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 78436
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 31924
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 28143
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 27261
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 15507
История
140 человек - показали дневной отчет чекиста
140 человек - показали дневной отчет чекиста Просмотров: 1558
Взялись за декоммунизацию "тачанки"
Взялись за декоммунизацию "тачанки" Просмотров: 1251
Сегодня Щедрый вечер: традиции и запреты
Сегодня Щедрый вечер: традиции и запреты Просмотров: 1440
Власть признали виновной в организации преступлений против народа
Власть признали виновной в организации преступлений против народа
 Просмотров: 495
В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику
В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику
 Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
6
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
2
В Иране продолжаются массовые протесты
2
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Голосов: 1584
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua