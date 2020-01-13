Узнали, кому принадлежало золото найдено в парке

Ученые установили происхождение золотого слитка найденного 1981-го в парке Мехико. Убеждены, что был частью сокровища ацтеков. Его разграбили испанские конкистадоры.

Слиток весит 1,93 кг. Его случайно нашел строитель. Происхождение сокровища оставалось загадкой в ​​течение 39 лет, сообщает Phys.org

Рентгеновское сканирование показало, что кусок слитка выпал из рук захватчиков 30 июня 1520 во время Ночи Печали. За несколько дней до того, лидер Мексиканского экспедиции Ернан Кортес узнал, что испанский губернатор на Кубе направил часть солдат, чтобы арестовать его. Он оставил своего лейтенанта Педро де Альварадо руководить Теночтитланом - столицей империи ацтеков. Сам отправился на борьбу с солдатами.

Альварадо опасался, что ацтеки нападут на него и приказал убить жрецов и знать. Разъяренные ацтеки изгнали испанцев из города. Те, спасаясь, прихватили с собой часть сокровищ, которые и теряли по дороге.

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Автор: phys.org Конкистадоры потеряли золотой слиток спасаясь от разъяренных ацтеков

В Мексике археологи нашли фрагменты фресок, которые изготовили задолго до появления цивилизации ацтеков. На них были изображены цветы и птицы. Нашли искусно вырезанную каменную маску и кусочки обработанного нефрита. Находки указывают на высокий уровень жизни в Теотиуакане. Он был самым крупным в Америке. Существовал с 100 года до н.э. до 550 года н.э.