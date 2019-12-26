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четверг, 26 декабря 2019 23:13

Нашли фрески неизвестной цивилизации

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Нашли фрески неизвестной цивилизации
Фрески нашли в бедном районе. Фото: Reuters

В Мексике археологи нашли фрагменты фресок, которые изготовили задолго до появления цивилизации ацтеков.

Ученые из Бостонского университета проводили работы в древнем городе Теотиуакане, сообщает Reuters.

Фрагменты фресок обнаружили в районе города, где проживали бедные горожане.

На фресках были изображены цветы и птицы. Нашли искусно вырезанную каменную маску и кусочки обработанного нефрита.

Находки указывают на высокий уровень жизни в Теотиуакане. Он был самым крупным в Америке. Существовал с 100 года до н.э. до 550 года н.э.

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В период расцвета в Теотиуакане проживало более 100 тыс. человек. Большинство людей имело высокий уровень жизни.

Город мог исчезнуть из-за иностранного вторжения, эпидемии и изменения климата. Ацтеки пришли в город, когда оно уже было разрушено.

У берегов Мексики археологи нашли древние якоря. Они могли быть на корабле завоевателя Эрнана Кортеса. В месте находки в 1519 году высадилась эскадра Кортеса. Сейчас этот город Веракрус.

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