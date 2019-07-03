Утонул парусник с исследователями

Автор: delfi.lt Музейный куренас затонул в Куршском заливе

Литовская парусная лодка куренас - экспонат Клайпедского морского музея, затонула во вторник в Куршском заливе Балтийского моря. Спасены 2 человека. Поиски капитана продолжаются.

"2 человека спасены. Ищут главного музейного работника-историка отдела истории судоходства, капитана лодки Ромалдаса Адомавичюса", - сообщила представитель Клайпедского музея Нина Путейкене.

Сообщение о трагедии поступило в единый центр помощи днем ​​во вторник. На место аварии отправили пограничный катер и военный вертолет. Лодка плыла на съезд судов национальной экспедиции. Он должен состояться 6 июля в Каунасе, сообщает Интерфакс.

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Музейный экспонат потеряно. Судьба капитана неизвестна.

Куренас - парусная деревянная рыбацкая плоскодонка, которую использовали в Куршском заливе до второй половины XX в. По словам представителя музея, капитан построил затонувший куренас собственноручно.