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пятница, 22 ноября 2019 15:25

Устроили распродажу вещей нацистов

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В Мюнхене, на фоне протестов крестьян, продали личные вещи Адольфа Гитлера и других лидеров нацистов.

Аукционный дом Hermann Historica рассказал, что цилиндр нацистского лидера обошелся покупателю в € 50 тыс., хотя это была не самая высокая цена, заплаченная за предмет на аукционе, сообщает Радио Свобода.

Покупатель заплатил € 130 тыс. за посеребренную копию книги "Майн Кампф", которая когда-то принадлежала нацисту Герману Герингу.

На продажу также выставили одежду любовницы Гитлера Евы Браун и другие предметы, принадлежавшие нацистским лидерам Второй мировой войны, таким как Генрих Гиммлер и Рудольф Гесс.

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Продажа подобных предметов вызывает у граждан страны острые дискуссии, опасения и осуждение.

"Они ведут себя так, будто торгуют абсолютно нормальными историческими объектами искусства. Но существует опасность, что нацистские реликвии станут объектами культа для крайне правых", - заявил уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

Автор: businessman
  Цилиндр Адольфа Гитлера обошелся покупателю в € 50 тыс.
Цилиндр Адольфа Гитлера обошелся покупателю в € 50 тыс.

Британский аукционный дом Humbert&Ellis продал шелковое белье жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Покупатель заплатил за него $7,8 тыс. Трусы Евы обошлись ему в $4,6 тыс., а ночная рубашка с вышитыми инициалами женщины - $3,2 тыс. Участник торгов решил сохранять полную анонимность.

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