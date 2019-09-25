На аукционе продали белье жены Гитлера

Британский аукционный дом Humbert&Ellis продал шелковое белье жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Покупатель заплатил за него $7,8 тыс.
Трусы Евы обошлись ему в $4,6 тыс., а ночная рубашка с вышитыми инициалами женщины - $3,2 тыс. Участник торгов решил сохранять полную анонимность, сообщает CNN
Также на аукционе продали золотой браслет со свастикой и портретом Гитлера. Он принадлежал жене лидера нацистов Германа Геринга.
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"Несколько ведущих аукционных домов и веб-сайтов уже справедливо отказываются от продажи нацистских памятников. Возможно, пришло время более четкого регулирования продажи этих предметов в Великобритании. Они должны размещаются в архивах, музеях или в образовательном контексте", - возмущается директор отдела образования Холокоста Карен Поллок.
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