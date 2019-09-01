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воскресенье, 01 сентября 2019 14:09

УПА в последний раз выступила против немцев

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УПА в последний раз выступила против немцев
Под Коломыей состоялся бой УПА с немцами. Фото: УИНП

1 сентября 1944 в районе Коломыи на Ивано-Франковщине состоялся последний бой Украинской Повстанческой Армии с гитлеровцами.

В этом бою немцы потеряли два человека убитыми и двух пленных. Такие же потери были и у партизан.

Успехи Красной армии против сил вермахта заставили руководство УПА изменить тактику борьбы против двух оккупантов. Основным врагом в боротьбе за самостоятельное украинское государство признавалась советская власть.

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Началась разворачиваться борьба между УПА и советскими войсками.

Проводник ОУН Степан Бандера официально отказал Германии по поводу ультиматума на отзыв Акта восстановления Украинского государства 14 августа 1941-го. За это попал в концлагерь "Заксенхаузен" около Берлина.

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