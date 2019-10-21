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понедельник, 21 октября 2019 09:37

Уникальную находку с 30 мумиями нашли археологи

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Уникальную находку с 30 мумиями нашли археологи
Открытие стало крупнейшим за 100 лет, говорит генеральный секретарь высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири Фото: Громадське телебачення

В Луксоре, Египет, открыли 30 гробниц с мумиями.

Открытие стало крупнейшим за 100 лет, говорит генеральный секретарь высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири, пишет УНИАН.

Гробницам более 3 тыс. лет. Вазири уточнил, что в них были мумифицированные останки мужчин, женщин, а также 2 детей. Вероятно, эти люди принадлежали к среднему классу.

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По словам археолога Захи Хавасса, гробницы с детьми - редкое явление. Находки переместят в Великий египетский музей, который откроется в конце 2020-го.

У некрополя в, Саккаре, Египет, нашли захоронения, которые отличаются от гробниц элиты египетского общества. Ученые предполагают, что это место захоронения людей из рабочего или среднего класса.

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