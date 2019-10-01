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вторник, 01 октября 2019 23:13

Нашли уникальную гробницу египтян-бедняков

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Нашли уникальную гробницу египтян-бедняков
На гробу нарисовали бессмысленные иероглифы. Фото: sciencealert.com

У некрополя в египетском Саккаре нашли захоронения, которые отличаются от гробниц элиты египетского общества.

Ученые предполагают, что это место захоронения людей из рабочего или среднего класса, сообщает Science Alert.

"Большинство мумий, которые мы обнаружили в прошлом сезоне, были очень скромными. Они были подвергнуты только основным процедурам бальзамирования, завернуты в бинты и помещены прямо в ямы, вырытые в песке", - заявил египтолог Камиль Курашкевич из Варшавского университета.

На одной из мумий нашли украшения.

На крышке гроба нарисовали ожерелье, а внизу были иероглифы. Древние надписи оказались абсолютно бессмысленными.

"Очевидно, ремесленник, который нарисовал это, не мог читать, и, возможно, он пытался воспроизвести то, что видел раньше. В любом случае, некоторые из нарисованных фигур не является иероглифическими знаками, и не образуют связного текста", - подчеркнул Курашкевич.

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Он назвал нарисованные фигуры бога смерти Анубиса красивыми и неуклюжими. Бога-шакала изобразили в необычном оттенке синего, хотя обычно Анубис окрашен в черный цвет.

Мумии показывают, что обычные люди осуществляли похоронные обряды, сходные с богатыми, и они могли копировать похорон богатых, даже если не понимали его. Эти недавние находки могут рассказать нам больше о расслоении египетского общества от 2000 до 2500 лет назад.

Египетские археологи у пирамид Гизы обнаружили часть кладбища возрастом 4,5 тыс. лет. На кладбище обнаружили несколько гробниц и захоронений. В одном из саркофагов лежало два человека.

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