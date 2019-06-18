Умерла, не выдержав холода: рассказали трагическую историю заключенной крестьянской семьи

В Золочевском замке во Львовской области сохранились сапоги 16-летней Марии Гевко. Ее вместе с родителями Николаем и Анной выселили в Сибирь в 1939-м. Семья жила в селе Ремезовцы недалеко от Золочева.

Автор: Оксана Княжик Мария Гевко в детстве

"Сначала арестовали Николая Гевко и забрали в замок-тюрьму, - говорит научная сотрудница музея Наталья Дзядик. - Жену Анну с дочерью Марией привезли позже. Тогда трудно было понять принцип арестов. Ведь арестовывали и обычных крестьян-земледельцев, простых рабочих, которые ничем не успели провиниться. Предполагаю, что их наказывали за отказ вступать в колхозы. Здесь, в замковом дворе, они виделись в последний раз. Марии тогда было 10 лет. В 16 лет она умерла, не выдержав холодного климата.

Николай и Анна вернулись домой в 70-х.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядел волынские дворцы при поляках - подбока фото

"Родной дом был занят. Им позволили поселиться в конюшне. Николая хоронили из конюшни, которую старики приспособили для жилья. Анна умерла в 1990-м и хоронили ее уже из родного дома. Как самую дорогую реликвию родители сохранили Марусины сапоги, которые привезли из Сибири. Они были на ней во время смерти".

Автор: Оксана Княжик Сапоги Марии Гевко, которые были на ней во время смерти в Сибири

Замок польского короля Яна III Собеского в городе Золочев Львовской области превратили в тюрьму в 70-х XIX в. 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая война. Пакт Молотова-Риббентропа изменил положение. Красная армия перешла Збруч. Золочевский замок стал тюрьмой НКВД. Новая тюремная администрация приняла все документы, а персонал тюрьмы расстреляла. Тюрьмой Золочевский замок был до 1953-го. Следующие 30 лет в нем размещалось ПТУ. И только в 198-м замок передали Львовской галерее искусств, которая через 3 года начала реставрацию памятника.

"Когда замок отреставрировали, то в 90-х сюда начали приходить местные жители, родственники тех, кого отправляли отсюда в Сибирь, и тех, кто отбывал здесь наказание в 40-50-х. Они оставляли здесь вещи родных и делились воспоминаниями. Тогда кто-то из семьи Гевко и принес эти сапоги. Оставил здесь как память".

Вырезанные из дерева клише для создания повстанческих листовок передал меценат в Национальный музей-мемориал "Тюрьма на Лонцкого" во Львове. Мужчина выкупил их на аукционе антиквариата Violity и принес в учреждения на хранение.