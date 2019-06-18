Умерла, не выдержав холода: рассказали трагическую историю заключенной крестьянской семьи

В Золочевском замке во Львовской области сохранились сапоги 16-летней Марии Гевко. Ее вместе с родителями Николаем и Анной выселили в Сибирь в 1939-м. Семья жила в селе Ремезовцы недалеко от Золочева.
"Сначала арестовали Николая Гевко и забрали в замок-тюрьму, - говорит научная сотрудница музея Наталья Дзядик. - Жену Анну с дочерью Марией привезли позже. Тогда трудно было понять принцип арестов. Ведь арестовывали и обычных крестьян-земледельцев, простых рабочих, которые ничем не успели провиниться. Предполагаю, что их наказывали за отказ вступать в колхозы. Здесь, в замковом дворе, они виделись в последний раз. Марии тогда было 10 лет. В 16 лет она умерла, не выдержав холодного климата.
Николай и Анна вернулись домой в 70-х.
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"Родной дом был занят. Им позволили поселиться в конюшне. Николая хоронили из конюшни, которую старики приспособили для жилья. Анна умерла в 1990-м и хоронили ее уже из родного дома. Как самую дорогую реликвию родители сохранили Марусины сапоги, которые привезли из Сибири. Они были на ней во время смерти".
Замок польского короля Яна III Собеского в городе Золочев Львовской области превратили в тюрьму в 70-х XIX в. 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая война. Пакт Молотова-Риббентропа изменил положение. Красная армия перешла Збруч. Золочевский замок стал тюрьмой НКВД. Новая тюремная администрация приняла все документы, а персонал тюрьмы расстреляла. Тюрьмой Золочевский замок был до 1953-го. Следующие 30 лет в нем размещалось ПТУ. И только в 198-м замок передали Львовской галерее искусств, которая через 3 года начала реставрацию памятника.
"Когда замок отреставрировали, то в 90-х сюда начали приходить местные жители, родственники тех, кого отправляли отсюда в Сибирь, и тех, кто отбывал здесь наказание в 40-50-х. Они оставляли здесь вещи родных и делились воспоминаниями. Тогда кто-то из семьи Гевко и принес эти сапоги. Оставил здесь как память".
Вырезанные из дерева клише для создания повстанческих листовок передал меценат в Национальный музей-мемориал "Тюрьма на Лонцкого" во Львове. Мужчина выкупил их на аукционе антиквариата Violity и принес в учреждения на хранение.
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