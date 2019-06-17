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понедельник, 17 июня 2019 10:33

"Смерть Сталину и его шайке" - на интернет-аукционе продали уникальные вещи повстанцев
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Деревориты УПА передали в музей "Тюрьма на Лонцкого"
Фото: galinfo.com.ua
Деревориты УПА передали в музей "Тюрьма на Лонцкого"
Деревориты УПА передали в музей "Тюрьма на Лонцкого"
Деревориты УПА передали в музей "Тюрьма на Лонцкого"
Деревориты УПА передали в музей "Тюрьма на Лонцкого"

Вырезанные из дерева клише для создания повстанческих листовок передал меценат в Национальный музей мемориал "Тюрьма на Лонцкого" во Львове. Мужчина выкупил их на аукционе антиквариата Violity и принес в учреждения на хранение.

"Нам и раньше в музей передавали артефакты, которые были семейными реликвиями и имели историческое значение. Принадлежали повстанцам или репрессированным. А здесь довольно неожиданный для музея подарок. К сожалению, мы не знаем их точного происхождения, возможно это Тернопольская область. Вероятно, находка была сделана кладоискателями, так называемыми "черными археологами". Они могли обнаружить архив УПА и часть вещей из него, как вот открытки и деревориты, продать на аукционе. Мужчина выкупил эти вещи и передал нам. Это действительно благородный поступок", - сказал в интервью каналу Гал-инфо хранитель фондов музея-мемориала "Тюрма на Лонцкого" Виктор Сеницкий.

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Переданые артефакты - это фрагменты дереворитов, которые служили для создания открыток пропагандистского характера. Лозунги касались преимущественно борьбы против советской оккупации.

На агитках хорошо читаются надписи: "Смерть Сталину и его шайке", "Ганьба тем, кто добровольно пойдет на выборы". "Не пойдем голосовать за тюрьмы и ссылки, за эксплуатацию и грабеж, за колхозы, нужду и голод".

5 марта в селе Белогорща под Львовом погиб главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Там произошла перестрелка с оперативной группой МГБ УССР.

Спецоперация по задержанию командира УПА стала возможной благодаря аресту одной из связных Шухевича - Дарьи Гусяк ( "Дарки"). Она из-за неосмотрительности выдала подсадной к ней в камеру агентке МГБ конспиративную квартиру.

Утром 5 марта 700 работников МГБ окружили дом Натальи Червь в Белогорще и прилегающую территорию, где скрывался Шухевич. Понимая, что другого пути нет, он попытался прорываться с боем, в перестрелке убил майора МГБ Ровенка. Но потом был тяжело ранен автоматной очередью. Чтобы не взяли живым - выстрелил себе в висок.

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