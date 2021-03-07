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воскресенье, 07 марта 2021 12:05

Умер самый верный пес в мире

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Умер самый верный пес в мире
1932-го в популярной японской газете "Асахи Шинбун" вышла статья о верном Хатико. Фото: //www.vickiwongandhachi.com

На железнодорожной станции Сибуя в пригороде Токио 7 марта 1935-го умер пес породы акита по имени Хатико. Пес известен тем, что ждал своего умершего хозяина на станции 9 лет.

Японец Хидэсабуро Уено 1923-го в японской префектуре Акито взял щенка породы акита. Назвал Хатико. Пес каждое утро провожал профессора на работу и встречал его. Хидэсабуро жил в пригороде Токио - Сибуя, добирался на работу в Токио. Пес ждал, пока он сядет в поезд и возвращался домой.

21 мая 1925-го Хатико не дождался хозяина. У профессора на работе случился инфаркт, он умер. Не дождавшись хозяина, он провел на станции весь вечер и вернулся на порог дома чтобы переночевать. Ежедневно ходил туда. С ним здоровались все работники железной дороги, приносили ему куриные кости. Один из студентов Уено, Хирокичи Сайто связался с местными журналистами и рассказал историю Хатико.

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4 октября 1932-го в популярной японской газете "Асахи Шинбун" вышла статья о собаке. С этого момента Хатико стал звездой. Его стали подкармливать не только сотрудники вокзала, но и туристы. За год скульптор Теру Андо сделал прижизненную скульптуру. Хатико очень сильно постарел. Он часто спал в багажной комнате. Там для него оставляли мешок с соломой. 8 марта 1935-го работник станции заметил, что Хатико нет на привычном месте. Начал искать в багажном отделении - там не было тоже. Тело Хатико нашли на обочине дороги - он умер за день до того.

В Японии объявили день национального траура. Рассказ о Хатико включили в школьную хрестоматию Японии. На свет появилось много статей, стихов и фильмов, посвященных знаменитой собаке. Тело Хатико кремировали и похоронили рядом с могилой хозяина на кладбище Аояма. Эту собаку во всем мире называют символом верности и преданности.

С космодрома Байконур 19 августа 1960 отправили на орбиту космический корабль "Спутник-5" с двумя первыми собаками-космонавтами на борту. Белка и Стрелка вернулись невредимыми.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

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