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среда, 30 июня 2021 08:21

Украинское научное общество заставили выехать за границу

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Украинское научное общество заставили выехать за границу
Научное общество имени Шевченко создали 1873-го во Львове. Фото: ntsh.org

В Мюнхене 30 июня 1947-го возобновило работу Научное общество имени Тараса Шевченко. Самая старая украинская общественная научная организация пеехала со Львова.

Ее создали в 1873 году во Львове подвижники возрождения Востока и Запада Украины. Во время русской оккупации Львова (1914-1915) общество закрыли, уничтожили его коллекции и типографию.

Во время Второй мировой войны большевики разгромили учреждение, его музеи и коллекции разворовали, отдельных деятелей репрессировали и уничтожили. Деятели НОШ на съезде в Баварии решили возобновили деятельность общества.

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Это ознаменовало начало четвертого, эмиграционного, периода работы. На учредительном собрании сформированы секции - историко-философская, филологическая, математически-природописно-врачебная. Создали ряд представительств в разных странах. Наиболее многочисленные - в Нидерландах, Франции, Бельгии, Великобритании, США.

Первыми руководителями НОШ стали инициаторы его восстановления Иван Раковский и Зенон Кузеля. Сначала местом расположения общества был Мюнхен, с 1951 года - город Сарсель во Франции.

Самой масштабной стала деятельность НОШ в США с центром в Нью-Йорке. В собственном доме размещены канцелярия, библиотека, архивы и конференционная база общества.

Во Львове 20 декабря 1868-го ученые и художники основали общество "Просвита" имени Тараса Шевченко. Первым председателем вновь созданного общества избрали профессора академической гимназии Анатоля Вахнянина.

Общество способствовало культурно-образовательном и научном развитии Украинской и подъему их национального сознания. Участники и меценаты открывали музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, школы. В обществе активно работали Леся Украинка, Борис Гринченко, Михаил Коцюбинский, Иван Франко, Михаил Грушевский, Иван Карпенко-Карый, Семен Гулак-Артемовский.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
июня

Украинское научное общество заставили выехать за границу

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