Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса

Фото: Gazeta.ua

Журналист и историк Вахтанг Кипиани на Черкасском книжном фестивале презентовал книгу "Дело Василия Стуса". Послушать автора собралось около 250 человек.

"Убежден, что Стус должно быть известный и уважаемый в обществе. Не могу оценить масштабы его как поэта. Но убедился, что также был большим украинском. Достаточно почитать, как он общался с людьми, которые его убивали. Это высокая гражданская чистая осанка. Я был против героизации, но Стус выступает как идеальный человек. В смысле борьбы, его отношение к советской действительности, которую он называл худшим и самым сильным в то время словом - фашистской. Путинская Россия - это такой же черный враг, как для Стуса была советская система. Не надо думать, что сможем найти с врагом общий язык и что у нас есть общее будущее. С врагом будущего не бывает - или мы его, или он нас. Стус выиграл в бою. Потому что в 90-м году тогда еще советская власть полностью реабилитировала Стуса, признав, что фактически дело ничтожны ", - рассказывает автор.

Кипиани вместе с редакторами издательства "Виват" работал над книгой 6 месяцев. В ней собрал и описал судебные процессы советской власти против поэта. Для этого прочитал 6 томов уголовного дела украинского поэта.

"Враги Стуса и Украины до сих пор есть. Но пока никто не понес и не понесет никакого наказания за убийство Василия Стуса или Юрия Литвина, или Валерия Марченко и многих других. Они не родили детей, не оставили книги, то есть убийство так или иначе произошло персонифицировано. КГБ - это не анонимная структура. Есть фамилии судов, следователей. Люди, которые наказывали Стуса, живы. Не осуждены - ни морально, ни юридически. Это означает, что Украина еще не является нормальной страной. Мы не защищаем себя. Судя и прокурор, которые его судили, имеют персональную пенсию и живут прекрасно. Вот почему мы не Литва и не Польша. Ибо они осудили свой коммунизм, который был намного человечнее. Мы не делаем выводов ", - продолжает Кипиани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перестроены на забвение: на книжном фестивале устроят исторические дискуссии

Журналист рассказал, что кроме обычных украинский, книгу купили 4-5 депутатов, несколько членов правительства и один глава областной администрации. Добавляет, что это частная действие, поэтому возможно среди чиновников таких людей гораздо больше. Уточняет, что все, кто приобрели издание, объединенные одной политической силой. Какой - не уточняет.

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября. В этом году на мероприятие приехали 53 издательства со всей Украины.