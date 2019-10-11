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пятница, 11 октября 2019 18:53

"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
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В Черкассах начался третий книжный фестиваль "Перекресток культур", который продлится в течение 11, 12 и 13 октября
Фото: Наталия Печиборщ
В Черкассах начался третий книжный фестиваль "Перекресток культур", который продлится в течение 11, 12 и 13 октября
В Черкассах начался третий книжный фестиваль "Перекресток культур", который продлится в течение 11, 12 и 13 октября
В Черкассах начался третий книжный фестиваль "Перекресток культур", который продлится в течение 11, 12 и 13 октября
В Черкассах начался третий книжный фестиваль "Перекресток культур", который продлится в течение 11, 12 и 13 октября

Более 500 человек посетили открытие третьего Черкасского книжного фестиваля "Перекресток культур". Мероприятие началось в 16:00 в помещении филармонии и продлится в течение 11, 12 и 13 октября.

В этом году на мероприятие приехали 53 издательства со всей Украины.

"Сегодня зашла посмотреть, какие книги привезли. А вот завтра уже с деньгами и подругой придем закупаться. Кто-то на такие мероприятия откладывает деньги. Я так не умею. Устроилась на подработку в месяц. За то и буду покупать. На фестивале хочу найти интересный фэнтезийный роман, потому что в последнее время мало что нравится. Стала разборчивая", - говорит Gazeta.ua 19-летняя Олеся Кальцова.

Среди гостей фестиваля Сергей Жадан, Вахтанг Кипиани, Антон Мухарский, Дара Корней, Леся Мудрак, братья Капрановы, Галина Вдовиченко, Саша Дерманский.

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"Черкащанам интересно читать историческую и патриотическую литературу. О становлении украинской нации и освободительную борьбу 1917-1920-х годов, - рассказывает 33-летний Александр Прилуцкий из издательства "ИнтролигаТОР". - В прошлые годы было популярное издание Горлиса-Горского "Холодный Яр". Сегодня чаще спрашивали издание про Юрия Тютюнника. Наибольший наплыв покупателей ждем на второй день фестиваля. Привезли более 70 наименований книг. Это художественная и детская литература".

Фестиваль имеет 15 локаций в центре города. Организаторы запланировали около сотни разговоров, дискуссий и творческих встреч с писателями, художниками, учеными и общественными деятелями, а также издателями.

10 октября назвали двух лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год.

Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Питер Гандке из Австрии, сообщает Шведская академия в Twitter.

Польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук была награждена за "повествовательную воображение, которая с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

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11
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