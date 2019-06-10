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понедельник, 10 июня 2019 14:14

Украинский командир погиб в бою.

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Украинский командир погиб в бою.
Командир УПА Емельян Грабец попал в засаду войск НКВД. Фото: ukrnationalism

Командир соединения УПА-Юг Емельян Грабець "Батько" погиб в бою с войсками НКВД 10 июня 1944-го.

За свою жизнь прошел польский концлагерь Березу ​​Картузскую, тюрьму. Организовывал оборону от польских погромов. Кроме НКВД, на него охотилось и нацистское гестапо.

"Отец" входил в походную группу, которая во время Второй мировой войны должна была добраться до Воронежской области через Киев. Именно в это время советские спецслужбы и партизаны начали охоту на командиров УПА. Группа вернулась в Ровно и перешла на нелегальное положение.

В 1943-м за свою деятельность Емельян Грабец получил звание полковника и назначение командиром УПА-Юг. Начал организацию отделов УПА в Хмельницкой и Винницкой областях. Проводил рейды на нацистские лагеря. Освобождал заключенных из лагеря в Калиновском районе.

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Когда фронт двигался на запад, контроль над бывшими нацистскими территориями перебирали войска НКВД. Облаву на украинских повстанцев организовывает 3 батальона НКВД и советский железнодорожный полк. Военный отряд повстанцев окружили возле села Микулинцы Литинского района Винницкой области.

Емельян Грабец дал приказ прорываться. Сам сел за пулемет и за ним погиб.

Место захоронения украинского командира неизвестно.

100 тысяч солдат и полмиллиона волонтеров - такой была единственная во Второй мировой армия, представлявшая украинские интересы. 14 октября является символическим днем ​​создания Украинской повстанческой армии.

УПА действовала от 1942 года, первый бой - бой с нацистами состоялся 7 февраля 1943 у города Владимирец на Волыни. В 1949 году Главный командир Роман Шухевич реорганизовал армию. Небольшие вооруженные отряды, которые продолжили борьбу - мобильные, значительно легче маневрировали и лучше предоставлялись для ведения диверсионных действий и противодействия советской пропаганде. Этот этап борьбы продолжался до пленения последнего генерала и командира подполья Василия Кука в 1954-м.Последний известный историкам бой повстанцев и чекистов состоялся в 1967 году. Отдельные подпольщики, как Ярослав Галущак и Илья Оберишин, не сдались до провозглашения независимости Украины.

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Дата
10
июня

Украинский командир погиб в бою.

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