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пятница, 06 декабря 2019 12:06

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага
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100 лет назад украинские воины отправились в Первый зимний поход
Фото: facebook.com/Календар-українця
Командарм похода Михаил Емельянович-Павленко
100 лет назад украинские воины отправились в Первый зимний поход
100 лет назад украинские воины отправились в Первый зимний поход
Украинские воины на отдыхе

100 лет назад, 6 декабря 1919-го воины Украинской Народной Республики под командованием генерала Михаила Емельяновича-Павленко отправились в Первый зимний поход. Это был масштабный и успешный партизанский рейд по тылам белогвардейской добровольческой и большевистской красной армий с целью сохранения основы украинского войска.

На конец 1919 года Директория УНР потеряла контроль над Украиной. Юг страны захватили монархисты-белогвардейцы, которые отказались признавать независимую Украину и ее народ. С севера напирали "пролетарии" большевики, с запада поляки. Воины, которых осталось около 10 тыс, оказались в "треугольнике смерти". Страдали от эпидемии тифа, недостатка медикаментов и амуниции. Государственная казна была коварно ограблена предателем Емельяном Волохом.

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Несмотря на эти события, украинцы не сдались. Главный атаман войск УНР Симон Петлюра достиг перемирия с поляками и стремился привлечь их на борьбу с большевиками. На военном совещании в Новой Чертории - теперь Житомирской области было окончательно решено осуществить боеспособными частями армии УНР партизанский рейд по тылам деникинцев.

Воины, из которых действительно боеспособных было только 2 тыс, понимали бесшабашность похода. Командир сечевых стрельцов Евгений Коновалец отказался дать принудительный приказ, вместо того распустил стрельцов и оставил добровольный выбор. Присоединились почти все, даже женщины, которые записывались как сестры милосердия. Присоединились и военные капелланы. Самым боеспособным и страшным врагам был полк "Черных Запорожцев" под командованием Петра Дяченка.

После прорыва фронта, украинцев не воспринимали как серьезных врагов. Большевики, сосредоточенные на войне с белогвардейцами, представляли их населению как "банды Петлюры". Поэтому партизанская мобильность и постоянные реорганизации войска позволили наладить широкую агитационную работу. Воины напечатали в Умани сотни тысяч листовок с объяснением кто они и за что борются.

Это были воззвания "К интеллигенции Украины", "Офицерам, казакам и солдатам Добровольческой армии" и "Крестьянам". Подписал их собственноручно командир и заместитель Емельяновича-Павленко Юрий Тютюннык. Украинцам объясняли, что "на полях идет борьба за самоопределение народов". Воины говорили, что Украина, как государство, может быть только демократической, и она такой и будет. Обвиняли белых в том, что те хотели создать "единую недилимую Россию" с помощью всего мира, а создали фикцию победы над украинским народом. Крестьянам же рассказывали о расстреле большевиками народных представителей - членов Центральной Рады и как те пошли войной на Украину. Закончили обращение кличем "Да здравствует Свободная Крестьянская Украинская Народная Республика!"

Украинцы давали воинам приют, с оружием присоединялись в их ряды. Воины наладили повстанческий штаб и стремились поднять Большое Всеукраинское восстание. Наконец, когда красные разгромили белых, воины перешли в подполье и большевиков.

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Автор: facebook.com/Календар-українця
  100 лет назад украинские воины отправились в Первый зимний поход
100 лет назад украинские воины отправились в Первый зимний поход

"Население уже знало кто мы и за что боремся, только русская черносотенная публика вспоминала добровольцев и пророчествовала о будущей славе украинского казака и уверяла что Деникин теперь будет вместе с вами работать, потому что есть определенная слух, что Украина признана Самостоятельной. Ужасно обижало публику эту когда говорили - "Единая" (Россия) лопнула с треском ", - вспоминал подполковник армии УНР Александр Доценко.

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Украинские воины прошли запольем врагов около 2,5 тыс км. - Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областями, находились и на Полтавщине где мешали большевикам грабить крестьянское зерно. Провели более 50 успешных боев и вернулись из похода почти в полном составе и при полном арсенале, который получили в бою за Вознесенск. Хотя не обошлось и без тяжелых потерь - украинцы полностью потеряли III Железную дивизию. За 5 месяцев - 6 мая сохраненная армия УНР уже шла на соединение с украинской-польскими войсками.

Зимний Поход достиг грандиозного успеха - население знало, что правительство его не бросило и готовится к освобождению страны. Деятельность воинов ускорила поражение белогвардейцев. Также Рейд создал и оставил навсегда традиции украинской вооруженной борьбы в тылу врага, традиции, которые позже воскресли в борьбе Украинской Повстанческой Армии.

В ночь с 21 на 22 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел Украинской Народной Республики (УНР) Андрей Ливицкий и вице-министр иностранных дел Польши Ян Домбровский подписали Соглашение о сотрудничестве обоих правительств.

Политические и военные конвенции договора разрабатывали тайно от правительства УНР и польского сейма. Согласно им, в обмен на признание независимости УНР и помощь, Симон Петлюра соглашался признать украинско-польскую границу по реке Збруч и дальше по Припяти до ее устья.

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Дата
06
декабря

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

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