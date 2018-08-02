Украинские партии Галиции объединились

Главная Украинская Рада заседала в Народном доме. Фото: ФСЛ

2 августа 1914 в связи с началом Первой мировой войны все украинские политические партии Галиции объединились в Главную Украинскую Раду.

Учредителями организации стали украинская национально-демократическая, радикальная и социал-демократическая партии. Председателем выбрали доктора наук Костя Левицкого.

"Войны хочет царь российский, самодержавный властитель империи, которая является историческим врагом Украины. Цари российские сломили Переяславский договор, по которому они обязались - уважать независимость Украины, - и поработили свободную Украину. Царская империя в течение трех веков ведет политику, которая имеет целью отобрать у порабощенной Украины национальную душу и сделать украинский народ частью русского народа. Царское правительство отобрало у украинского народа его святейшего право - право родного языка. В царской России сегодняшнего дня самый угнетённый - украинский народ. Победа австро-венгерской монархии будет нашей победой", - говорилось в Манифесте Главной Украинской Рады.

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В Раде основали Боевую управу украинских сечевых стрельцов. Она стала организационно-координационным центром легиона Украинских сечевых стрельцов. 4 августа 1914 Рада приняла решение о создании из добровольцев украинской военной организации, получившей название Украинских сечевых стрельцов.

3 мая - 102-я годовщина героической победы украинских cичових стрельцов в битве на горе Маковка. По этому поводу каждый год на месте боев проводят панихиду по украинским воинам, погибших, останавливая наступление русских оккупантов.